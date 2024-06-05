高醫骨科常駐大武衛生所，獲鄉親好評。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

高雄醫學大學附設中和紀念醫院骨科專科門診2019年起在台東大武鄉衛生所駐點，也提供關節內注射、石膏固定、骨科衛教指導等項目診療服務，並結合所內物理治療復健，截至今年4月共計服務3282人次，復健治療5607人次。台東縣衛生局歡迎民眾多加利用。

因退化性關節炎膝蓋嚴重外翻的謝阿公手術治療，骨科醫師盧康樂協助治療改善謝阿公長年膝蓋疼痛及行動不便，手術後謝阿公在大武鄉衛生所持續門診追蹤及復健治療，他說「來衛生所10分鐘就到，回診及復健真的很方便」

台東縣衛生局說明，大武地區民眾常因手術後回診追蹤及術後復健交通不便，而未就醫治療，自從高醫專科門診常駐後，安排綠色通道手術治療，術後可就近在衛生所追蹤及復健，提升民眾醫療品質及就醫可近性。

台東縣長饒慶鈴指出，在偏鄉由於交通的不便、經濟的困難、醫療設備的不足等因素，讓居民有時難以獲得即時、適切的醫療服務，錯失治癒的機會；經由大武鄉衛生所與高醫的合作讓南迴線民眾享有同等醫學中心的醫療服務，對偏鄉居民是莫大的福利，而高醫專科醫療駐進更讓大武衛生所成為南迴線最堅固的醫療堡壘。