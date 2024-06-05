電影主題曲歌手吳是閎蒞臨學校現場演唱。（苗栗市公所提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗市公所與峰起云湧影業合作，5日在苗栗縣立明仁國中舉辦電影「青春換日線」公益播映活動，希望藉由娛樂手段讓孩子們融入電影的歡喜悲傷，並在觀影過程中無形地傳達正確的價值觀。

明仁國中校長湯慧敏表示，孩子們期待多時，很開心能在校園裡享受到電影院等級的電影播映，市長余文忠聽到了孩子們的心聲，更加碼邀請電影主題曲歌手吳是閎蒞臨學校現場演唱，因為市長深知現在的孩子自我意識強烈，苦口婆心的教育模式效果有限，所以希望藉由娛樂手段讓孩子們融入電影的歡喜悲傷，並在觀影過程中無形地傳達正確的價值觀，這和電影青春換日線校園公益巡迴播映之理念不謀而合，此次在市長的熱情邀約及補助下，這場校園電影院播映活動在明仁國中熱鬧登場。

苗栗市公所指出，2024年全國家長最關心的十大教育議題，根據統計結果，第一名是孩子的「品格教育」，如何培養孩子正確的價值觀、強化道德感，關乎孩子一生的發展與幸福，但這卻是校園當中最難落實的一環。

身為人父的市長余文忠體會特別深刻，國中孩子之價值觀正在形成，在這個階段懵懵懂懂的成長歷程中，適時地給予導正，藉由電影中主角們犯錯的代價，讓孩子們得到警惕、震攝和反思，余文忠也強調看電影就是看別人的故事，想想自己的未來。

余文忠表示，今天的活動只是個起點，他出來拋磚引玉，透過他的登高一呼，希望苗栗各界共同響應支持這個深具教育意義的活動，也落實苗栗縣長鍾東錦重視教育，以及藝術下鄉的政策，期許自己當一位支持縣政的領頭羊。

余文忠說，現在苗栗市已經沒有電影院了，此次活動正好免去學生舟車勞頓移動至電影院的風險，又能帶給學子寓教於樂的電影饗宴。而「青春換日線」校園巡迴播映在杜榮峰導演的推波與堅持下，已經走訪23所學校，導演此次可以回鄉播映，身為苗栗客家子弟的他，對於能為家鄉盡一分心力深感與有榮焉。

副縣長鄧桂菊也非常重視校園反霸凌議題因此更撥空前來，與市長一起為活動開場致詞，活動也邀請電影歌曲主唱，同時也是這次活動的公益大使吳是閎，演唱電影主題曲「因為你」為活動揭開序幕。

觀影結束還有貴賓與同學互動環節，讓同學上台分享觀影心得，並且由市長余文忠及導演杜榮峰贈送台上同學電影海報與電影潮Ｔ，同學更熱情要求與市長和導演合影、簽名，活動在歡樂的氣氛下完成。

電影是一門綜合藝術，兼具演員、攝影、燈光、音樂、特效的一種綜合表現。「青春換日線」講述孩子因為同儕之間的小玩笑，演變成同儕之間的霸凌，更因此產生蝴蝶效應，擴大到校園簽賭，最後卻也在同儕的幫助之下，及時回頭，扭轉人生、改變命運，過程驚濤駭浪，是一部兼具教育意義和聲光效果的好電影。

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