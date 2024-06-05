英國牛津大學研究團隊「全球碳移除報告」指出，減少排放是實現淨零排放的主要方法，二氧化碳移除技術可發揮關鍵作用，但專家認為，台灣部分新型態碳移除技術已達示範廠階段，但大規模商業化，需要政府投入更多經費支持新技術，並制定相應法規。此外，新技術可能產生的環境衝擊，例如民眾擔憂將二氧化碳注入地質儲存的影響，需要更加明確的科學證據與環境監測來佐證，並讓民眾可以參與規畫和監督。

英國牛津大學率領研究團隊今日發布「全球碳移除報告」，報告指出，到2050年之前，全球每年必須要從大氣中移除70至90億噸二氧化碳，才可能守住升溫攝氏1.5度，減少排放是實現淨零排放的主要方法，二氧化碳移除技術可以發揮關鍵作用。

台灣大學海洋研究所副教授王珮玲表示，新型態碳移除技術要規模化需要整合多個專業領域合作，更需要由政府擔任領頭羊的角色，積極投資大量資源，以刺激並加速台灣自有技術的能力與能量發展，因為相較於歐美日本等國，台灣公部門所投入的經費相對較少。

王珮玲舉例，加強型岩石風化技術需要土地施作，通常與農業活動相結合，將磨碎的岩石混入耕作土壤，以吸收二氧化碳，並使其以礦物質方式存在，達到碳封存目的，而補充到土壤的碳，將有提升作物生產的效用，但岩石被風化後，可能會釋放與累積重金屬，衝擊土壤、地下水資源，此時環境影響評估及監測更顯重要。

她也提醒，碳捕捉與地質碳封存技術相對成熟，且土地使用面積較小，但社區居民對於執行二氧化碳灌注可能產生的環境變化仍感到不安，需要更加明確的科學證據與環境監測來佐證，並持續提供科學資訊，讓民眾得以取得資訊並參與討論。

中央大學地球科學系教授顏宏元則指出，即便是較成熟的新型態碳移除技術，在台灣也不是可以大規模應用的技術，多是小規模試驗，主要的原因之一是台灣尚未制定新型態碳移除技術的法規，讓從業者無所適從。

顏宏元以地質碳封存為例說明，除了沒有法規可以依循，民眾對於二氧化碳捕捉與封存的安全性有很大的疑慮，為了避免「公眾疑慮」轉變成為「公眾反對」，必須在建置二氧化碳封存示範場時，就讓在地民眾參與規畫及監督，增進公眾溝通。

此外，宜蘭大學森林暨自然資源學系教授蔡呈奇舉例，台灣發展生物炭技術要面對的挑戰，包含台灣氣候、土壤種類變化繁多，且生物炭施用在土壤中的研究時間不長，因此氣候、土壤、作物與生物炭之間的交互作用與影響，還有很多不清楚的地方。

他指出，台灣也沒有立法規範生物炭的製程方法以及不同成分生物炭的施用安全性，加上台灣農地面積破碎化，要在台灣執行大規模專案有很大難度。