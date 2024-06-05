爭取重機上國道的路權倡議者「通勤者之歌」楊姓男子表示，3月騎重機上國道10號後停路肩報案，配合執法與繳罰單，豈料5月警方以涉嫌公共危險、妨礙公務及煽動犯罪等登門逮捕，上手銬達15小時，事後認為警方不當執法，有侵害人權之虞。民進黨立委洪申翰也直搖頭，大嘆「不允許這種違反比例原則的執法方式，不斷在台灣上演」，要求法務部說明。

「通勤者之歌」楊男今在記者會指出，過去1年參與籌備多次交通安全、道路平權公民運動，爭取大型重機上國道，窮盡合法手段，未獲主管機關正面答覆，連公聽會都沒辦過，只好採取公民不服從方式，違規騎上國道讓相關議題曝光。

楊男說，4位警察5月2日持拘票和搜索票上門將其逮捕，拘票上的理由並非因傳喚未到，而是認為他嫌疑重大，並認定有滅證和串供可能，不需傳喚可逕行拘提，且警方強行阻止他以攝影機記錄，拘提期間除用餐、按指紋外，長達15小時全程都被上銬。

楊男強調，即便從事社會運動手段屬交通違規，但絕沒逃避公民不服從產生的責任，罰單都準時繳納，也未損害公共利益或造成實質危險，若檢調認為他有違法疑慮，也願配合調查，但不經傳喚就逕行拘提，不只傷害他的名譽和工作權利，更嚴重侵害人權及言論自由。

楊男提到，拘提與製作筆錄過程都配合調查，但第五大隊仍對他全程使用戒具近15小時，質疑需對他全程使用戒具依據為何？是否把使用戒具作為他在第五大隊轄區實施抗爭的懲罰？平民百姓採用公民不服從手段抗議，卻被當成重大罪犯偵辦，一出門就被警察逮捕拘提，扣押電腦手機，並在法庭將私人群組對話全列為犯罪證據，無異於回到戒嚴時期，讓人民活在恐懼中。

洪申翰認為，近年交通路權議題受關注，社會上有不同看法，也因有公民組織倡議推動，許多交通改善也現曙光，楊男未逃避陳抗後的責任，但讓人遺憾的是，橋頭地檢署在未經傳喚情況下直接拘提，後面15小時都將其上銬，為何要用這種方式使用戒具，對方是作奸犯科還燒殺擄掠？有符合比例原則或正當法律程序嗎？

「作為執政黨立委，不允許這種違反比例原則的執法方式，不斷在台灣上演！」洪申翰直言，用這種方法展現國家的權力，到底是要偵辦還是為了使公民產生恐懼，全程使用戒具的必要性為何？日前才發生過社工人員遭上銬「宛如遊街示眾般」的爭議，引起社會譁然，當時法務部也稱會檢討，豈料又發生類似狀況，令人感到遺憾。

洪申翰強調，拘提應考量個案狀況，不應濫用戒具，除非有明確或迫切的必要性，不過看楊男的狀況，也沒有要逃逸，都坦蕩蕩面對法律責任，要求法務部應出面說明清楚。

國際特赦組織台灣分會法案政策主任劉李俊達說，楊的行為是典型的公民不服從，檢警未事前通知，就將其上銬帶回偵訊，嚴然以對待有潛逃之虞的重刑犯對待違反交通規則的民眾，違反警察執法的比例原則，過去包括機車待轉大富翁的行動，也從未以公共危險罪被起訴。

台灣人權促進會副祕書長王曦認為，騎重機上國道違反現行交通法規，目前處罰就是行政罰的罰鍰，卻在2個月後被拘提，刑事程序過程充滿瑕疵，檢警不該扭曲使用妨害秩序、妨礙公務等法規，意圖使抗爭者害怕而產生寒蟬效應，侵害人民表意的言論自由。

對此，交通部高公局表示，有關重機路權人士以違規方式上國道，引起部分民眾反彈、部分民眾誤解國道已開放大型重機行駛，造成違規行為增加。籲請大型重機騎士應透過理性方式爭取社會認同，切勿貿然行駛未開放的高速公路路段，避免造成社會各界對大型重機的負面觀感，及違規行駛國道路段，影響行車安全。