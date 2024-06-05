門諾醫院贈送繪本給花蓮縣教育處、新象協會以及花蓮福園新生命小組250本，希望透過閱讀及說故事的推廣，讓薄醫師當年為偏鄉醫療奉獻的精神向下扎根。（王志偉攝）

門諾醫院創院院長薄柔纜曾說過「去美國很近，來花蓮很遠」，感動許多醫師投入偏鄉服務。為感念他對東台灣偏鄉醫療的貢獻，「這是我們的醫院－薄柔纜醫師的故事」繪本中英文版今天在門諾醫院發表；曾擔任薄醫師助手、現年87歲的賴月清回憶，醫院沒錢，薄醫師要忙開刀，還要籌錢，為門諾付出、更救了許多病患，真心敬佩他。

薄柔纜出生自1926年，27歲開始在花蓮行醫，直到1994年、68歲才退休返美，他創建門諾醫院，陪伴花蓮逾40年，直到2019年在美國病逝，享耆壽93歲。

門諾醫院贈送繪本給花蓮縣教育處、新象協會以及花蓮福園新生命小組250本，希望透過閱讀及說故事的推廣，讓薄醫師當年為偏鄉醫療奉獻的精神向下扎根。（王志偉攝）

台灣教會公報社為紀念薄醫師對東台灣偏鄉醫療的貢獻，出版「這是我們的醫院－薄柔纜醫師的故事」繪本，描述薄醫師在花蓮篳路藍縷，從巡迴醫療工作，到創立門諾醫院，並擴大醫院規模。繪本總策畫盧俊義牧師表示，這本書出版後馬上就在門諾發表，期盼這是今年最好的讀本。

曾擔任薄柔纜的外科手術助手、87歲賴月清回憶，早年醫院創立很辛苦，薄醫師要忙著開刀，幾乎沒時間用餐，如果要開一整天的手術，會請妻子送牛奶，趕快把口罩暫時拿下來喝幾口，又繼續開刀，醫院經費不足，還要忙著籌措建醫院的錢，讓人敬佩！

門諾醫院為讓更多花蓮孩子認識薄柔纜醫師，贈送繪本給花蓮縣教育處、新象協會以及花蓮福園新生命小組250本繪本，透過閱讀及說故事的推廣，讓薄醫師當年為偏鄉醫療奉獻的精神向下扎根。

門諾醫療法人總執行長張文信表示，感謝教會公報社與盧俊義牧師出版繪本，把愛台灣宣教士的精神透過兒童繪本，鼓勵學生利用專業，帶著愛心在台灣耕耘，最重要是有一顆愛上帝、愛台灣、愛土地的心，把薄醫師的精神延續下去。