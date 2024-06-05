嘉義市政府5日在韓國首爾舉辦觀光推介會，在地好物驚豔韓國韓國旅行業協會副會長張有財（左二）。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府力拚國際觀光客來嘉義市旅遊，嘉義市長黃敏惠率市府團隊訪韓，5日在韓國首爾舉辦觀光推介會，嘉邑城隍廟安排吉勝堂精彩家將走陣演出和臉譜彩繪體驗，驚艷在場韓國觀光旅遊業者及媒體，同行嘉義市旅宿及伴手禮業者也熱情介紹自家產品，包括韓國旅行業協會會長吳敞熙、副會長張有財都對嘉義市留下深刻印象，更主動建議嘉義市與韓國忠清北道堤川市締結姐妹市，讓此行除了推展觀光，也進一步深化嘉義市與國際的交流。

黃敏惠表示，韓國已成台灣主要國際觀光客來源市場，今年4月所舉辦的台韓觀光交流會議，雙方旅遊業者代表共同立下「互訪人次突破300萬」目標，在此旅遊風潮下，市府發現許多韓國遊客來台旅遊不只是前往北部都會型景點，中南部體驗自然人文風貌也成為許多人的選擇，而首爾是MZ世代最喜歡旅遊的城市，值得嘉義市推動觀光借鏡。

嘉義市長黃敏惠介紹嘉義城隍廟結合女性社會企業培力計畫創作的什家將臉譜背包。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠與韓國旅行業協會吳敞熙會長合影。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

黃敏惠除說嘉義市是充滿林業文化及人文歷史的城市，美食也是觀光旅遊不可或缺的一部分，像火雞肉飯、沙鍋魚頭及豆漿豆花等在地特色小吃深受國內外遊客喜愛，也曾與韓國首爾共同登上Netflix的紀錄片「世界小吃」亞洲篇，讓美食成為共同的語言，這也是未來嘉義市與韓國觀光合作，重要的切入點之一。

嘉義市長黃敏惠率市府團隊訪韓交流。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

黃敏惠說，韓國的文化及影視在國家及民間的努力下，以「韓流」吸引全球影迷觀光朝聖，嘉義市會持續以影視推動城市形象及觀光旅遊發展，希望這次交流的寶貴經驗，借鏡韓國經驗充實推動相關計畫，更期盼未來有進一步合作，帶來雙方的觀光效益。

外交部駐韓國代表處大使梁光中表示，台韓在疫後觀光交流密切，而嘉義市擁有豐饒的林鐵、宗教文化，更有美食，相信在國際觀光復甦潮的帶動之下，一定能吸引韓國MZ世代造訪、是一個擁有獨特觀光潛力的城市。

嘉義市長黃敏惠率市府團隊訪韓，5日在韓國首爾舉辦觀光推介會。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠率市府團隊訪韓，5日在韓國首爾舉辦觀光推介會。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

韓國旅行業協會會長吳敞熙說，阿里山與林鐵之美在韓國頗具盛名，嘉義市作為棒球原鄉美名亦遠播，日前他曾於日本愛媛縣欣賞由嘉農傳奇改編的音樂劇《KANO》，感受到嘉義市在文化上超越國界的影響力，另今年4月，韓國旅遊業者曾共同踩線嘉義與阿里山，留下深刻印象。

吳敞熙認為，嘉義市是通往阿里山的林鐵起點、有豐富美食與深厚文化，相信絕對能吸引韓國遊客造訪，期待以此次交流為契機，吸引更多韓國民眾造訪嘉義市，更期待有機會為同樣以音樂、文化聞名的忠清北道堤川市牽線，與嘉義市締結姐妹市之約。

韓國旅行業協會副會長張有財表示，今年台韓雙方旅行業者代表達成共識，在疫後力拚互訪人次突破300萬人，嘉義市豐富的人文、地景與美食，正符合MZ世代旅客的喜好，此次交流會加深了韓方旅行業者對嘉義市的認識，將透過多元的旅遊產品設計，帶領更多遊客來到嘉義市，體驗獨嘉的美好。

市府觀光新聞處長張婉芬表示，推介會除由市府介紹城市形象，城隍廟董事長賴永川、中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長洪崇元、嘉義市旅館商業同業公會理事長李啟光、嘉義市商圈文化促進協會理事長劉慶宗等近百人團隊也共同與會，向韓國旅遊業者介紹嘉義市宗教、特色旅館、美食伴手禮等觀光旅遊資訊。

其中，吉勝堂除演示家將臉譜的彩繪過程，原汁原味的走陣更讓台灣家將文化驚豔全場，會場設有業者交流區，攤位間擠滿韓國業者及媒體。期待此行開啟雙邊城市文化藝術、觀光旅遊等進一步交流的契機。