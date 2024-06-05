嘉義市政府力拚國際觀光客來嘉義市旅遊，嘉義市長黃敏惠率市府團隊訪韓，5日在韓國首爾舉辦觀光推介會，嘉邑城隍廟安排吉勝堂精彩家將走陣演出和臉譜彩繪體驗，驚艷在場韓國觀光旅遊業者及媒體，同行嘉義市旅宿及伴手禮業者也熱情介紹自家產品，包括韓國旅行業協會會長吳敞熙、副會長張有財都對嘉義市留下深刻印象，更主動建議嘉義市與韓國忠清北道堤川市締結姐妹市，讓此行除了推展觀光，也進一步深化嘉義市與國際的交流。
黃敏惠表示，韓國已成台灣主要國際觀光客來源市場，今年4月所舉辦的台韓觀光交流會議，雙方旅遊業者代表共同立下「互訪人次突破300萬」目標，在此旅遊風潮下，市府發現許多韓國遊客來台旅遊不只是前往北部都會型景點，中南部體驗自然人文風貌也成為許多人的選擇，而首爾是MZ世代最喜歡旅遊的城市，值得嘉義市推動觀光借鏡。
黃敏惠除說嘉義市是充滿林業文化及人文歷史的城市，美食也是觀光旅遊不可或缺的一部分，像火雞肉飯、沙鍋魚頭及豆漿豆花等在地特色小吃深受國內外遊客喜愛，也曾與韓國首爾共同登上Netflix的紀錄片「世界小吃」亞洲篇，讓美食成為共同的語言，這也是未來嘉義市與韓國觀光合作，重要的切入點之一。
黃敏惠說，韓國的文化及影視在國家及民間的努力下，以「韓流」吸引全球影迷觀光朝聖，嘉義市會持續以影視推動城市形象及觀光旅遊發展，希望這次交流的寶貴經驗，借鏡韓國經驗充實推動相關計畫，更期盼未來有進一步合作，帶來雙方的觀光效益。
外交部駐韓國代表處大使梁光中表示，台韓在疫後觀光交流密切，而嘉義市擁有豐饒的林鐵、宗教文化，更有美食，相信在國際觀光復甦潮的帶動之下，一定能吸引韓國MZ世代造訪、是一個擁有獨特觀光潛力的城市。
韓國旅行業協會會長吳敞熙說，阿里山與林鐵之美在韓國頗具盛名，嘉義市作為棒球原鄉美名亦遠播，日前他曾於日本愛媛縣欣賞由嘉農傳奇改編的音樂劇《KANO》，感受到嘉義市在文化上超越國界的影響力，另今年4月，韓國旅遊業者曾共同踩線嘉義與阿里山，留下深刻印象。
吳敞熙認為，嘉義市是通往阿里山的林鐵起點、有豐富美食與深厚文化，相信絕對能吸引韓國遊客造訪，期待以此次交流為契機，吸引更多韓國民眾造訪嘉義市，更期待有機會為同樣以音樂、文化聞名的忠清北道堤川市牽線，與嘉義市締結姐妹市之約。
韓國旅行業協會副會長張有財表示，今年台韓雙方旅行業者代表達成共識，在疫後力拚互訪人次突破300萬人，嘉義市豐富的人文、地景與美食，正符合MZ世代旅客的喜好，此次交流會加深了韓方旅行業者對嘉義市的認識，將透過多元的旅遊產品設計，帶領更多遊客來到嘉義市，體驗獨嘉的美好。
市府觀光新聞處長張婉芬表示，推介會除由市府介紹城市形象，城隍廟董事長賴永川、中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長洪崇元、嘉義市旅館商業同業公會理事長李啟光、嘉義市商圈文化促進協會理事長劉慶宗等近百人團隊也共同與會，向韓國旅遊業者介紹嘉義市宗教、特色旅館、美食伴手禮等觀光旅遊資訊。
其中，吉勝堂除演示家將臉譜的彩繪過程，原汁原味的走陣更讓台灣家將文化驚豔全場，會場設有業者交流區，攤位間擠滿韓國業者及媒體。期待此行開啟雙邊城市文化藝術、觀光旅遊等進一步交流的契機。
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