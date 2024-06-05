鴻海表示，5月四大產品線中，受惠新產品上市、AI雲端產品拉貨動能增加，使電腦終端及雲端網路產品分別繳出強勁及顯著月成長，元件與其他產品則略增，主因消費智慧產品類別零組件出貨增加、但非主要業務需求下降，消費智慧產品則略遜於4月。

與去年同期相比，鴻海5月四大產品線中的電腦終端、雲端網路、元件與其他產品均見強勁年成長，主要分別受惠新產品上市、AI雲端產品拉貨動能增加、主要業務相關及車用業務零組件出貨成長，僅消費智慧產品略為年衰退。

以前5月四大產品線營收觀察，電腦終端產品受惠新產品上市而強勁年成長，雲端網路產品受惠AI雲端產品拉貨動能增加而顯著年成長，元件與其他產品則略增，主因消費智慧產品類別零組件出貨增加、但非主要業務需求下降，消費智慧產品則因基期較高而略為衰退。

展望後市，鴻海表示雖因處於傳統淡季、主要產品進入新舊產品轉換期，先前仍預估第二季營運可望呈現季增、年增的「雙升」表現。由於AI伺服器產品需求高於預期，認為目前第二季訂單能見度將有望優於先前預期。