和泰車首季營業收入720.65億元，年增6.02%、季增5.80%；營業利益85.21億元，年增16.21%；本期淨利69.43億元，年增17.19%、季增36.71%；歸屬於母公司業主淨利58.85億元，年增16.22%、季增33.7%；單季基本每股盈餘10.56元，再度突破1個股本水準，相較去年同期的9.27元、去年第四季的7.9元雙雙成長。和泰車表示，獲利增加，主要受惠TOYOTA車系Yaris Cross等銷售佳，以及金融資產(包含所持有TOYOTA股票評價利益)。

和泰車2024年Q1主要子公司獲利表現，產險單季獲利7.1億元，年增313%，受惠於投資收益增加；和泰興業單季獲利5.7億元，年增288%，受惠處分資產認列利益；車美仕單季獲利3.6億元，年增127%，受惠國內外車用用品需求增加。

台灣汽車5月銷售狀況，和泰車旗下兩大品牌TOYOTA、LEXUS單月銷量共達1萬2996台，年增0.4%、月增7.2%，市占31.3%；前5月銷量6萬2305台，年減3.3%，市占32.6%。單月十大品牌由TOYOTA以25.3%占比奪冠，單月銷量1萬495台，年增5.6%、月增9.1%；以車款銷量，前四大也均由TOYOTA拿下。

和泰車預估今年台灣車市至45萬台，今年三品牌銷售拚增至17萬台不變，挑戰23年龍頭寶座，目標市占率37.8%，三品牌年度銷量預估為TOYOTA 13.65萬台、Lexus 2.65萬台、HINO 7千台。和泰車提到，TOYOYTA CAMRY七月將迎接大改款、GR YARIS第四季小改款再升級動力，持續拉抬銷售動能。和泰車認為，今年受到全球地緣政治、各國央行貨幣政策、缺車訂單等因素干擾，不過生產供應逐漸改善，加上內需市場帶動。

和泰車提到，在手訂單持續有尚未交車狀況，持續爭取配合，截止5月底為止，較多訂單為Toyota Town Ace箱型車約有6000台；Alphard有4000多台，現在訂恐要等4年後交車；ALL NEW SIENNA約700台，整體TOYOTA約1.3萬台尚未交車訂單。而Lexus方面，LBS約2200張訂單尚未交車；LM 350有900多台；LM 500H亦有1600多台；NX 350H有近300台，整體Lexus有6300台。