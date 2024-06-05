受惠於智慧型手機等產品需求復甦，台虹科技5月合併營收攀升至9.85億元，月增14.24%，年增35.31%，為歷年同月新高，其中電子材料事業營收為9.21億元，較上月增加16.44%，較去年同月增加；累計前5月合併營收為38.21億元，年增39.03%。

江宗翰表示，今年首季來看，手機/平板等消費產品遍地開花，第2季看來可確定復甦，年成長力道可望延續首季幅度，今年營運高峰仍在第3季，可能約在7月到8月之間，以電子產業來看到12月都比去年好，材料會比產業提早一季到達高峰。

若就市場來看，大陸與歐美都有復甦，大陸手機品牌成長更大，但台虹主要成長則是來自歐美應用。

在半導體材料部分，台虹應材隨著先進封裝採用，配合封裝廠商出貨成長，對該領域成長樂觀其成；面板級先進封裝可在供給吃緊下改善生產面積，雖仍在初期階段，但公司也積極配合產業發展。

台虹泰國廠已在5月15日開幕進入量產，4月開始有部分進入生產，並安排各國客戶認證，原先公司規劃2025年第二期擴產，目前AI與高速運算帶動材料需求，有望支撐第二階段產能擴充，預定今年第3季敲定後續第二階段擴產的時間表，台虹目標是泰國廠中長期能達到佔總產能30%。