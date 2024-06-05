聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處3日表示，目前已有100萬人逃離迦薩走廊南部、鄰近埃及邊界的拉法。近東救濟工程處在社群平台發文表示，上萬個家庭現在棲身於拉法以北的汗尤尼斯，當地多數設施都已遭到破壞，但聯合國近東救濟工程處仍堅持提供必要服務。

近東救濟工程處表示，數以千計的家庭被迫在汗尤尼斯遭到嚴重破壞的建築物中尋求庇護。汗尤尼斯目前約有170萬居民，而近東救濟工程處設於拉法的36個避難所皆已空無一人。當地約69萬名女性缺乏基本生理用品和飲用水，還有約1.8萬名孕婦被迫離開拉法。

聯合國世界糧食計劃署也表達同樣的深切憂慮，並表示「我們對仍在拉法的人們無能為力」，因為通往拉法的道路進出受限，大多數合作夥伴和其他人道主義機構都​​已被迫轉移。

為支持國際社會一再發出的立即停火呼籲，聯合國人權專家敦促所有國家承認巴勒斯坦國。目前聯合國已有146個會員國承認巴勒斯坦國的主權地位。截至5月28日，巴勒斯坦已被大多數聯合國會員國承認，最近承認的國家包括愛爾蘭、挪威和西班牙。

人權專家指出，巴勒斯坦國由巴勒斯坦解放組織於1988年11月15日正式宣布成立，聲稱對1967年以色列佔領的巴勒斯坦的剩餘部分擁有主權，包括東耶路撒冷在內的約旦河西岸地區和迦薩走廊。