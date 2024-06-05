民進黨今召開中常會，身兼黨主席賴清德總統今在會中強調，面對國民黨、民眾黨合起來提出的法案，引起社會很多質疑，這不會是只有一件兩件，後續應該會持續發生，要嚴肅理性面對；據轉述，有與會者更表示，府院黨態度要一致，立場要踩穩，不能大案釋憲、小案放過。

賴清德金在中常會中，感謝立法院黨團，大家非常辛苦，面對國民黨、民眾黨合起來提出的法案，引起社會很多質疑，民進黨問政一定特別辛苦。

他說，也希望黨團同仁能夠了解這不會是只有一件兩件，後續應該會持續發生，在這狀況下，民進黨還是要嚴肅理性面對，黨團所做的決定都不是為個人，也不是為了民進黨，是為整個國家未來發展，希望大家了解，基於國家整體利益，我們要團結合作，共同面對每一次難關。

據轉述，立法院黨團書記長莊瑞雄在會中強調，最近國民黨跟民眾黨提出很多會增加政府支出的法案，一旦法案被強行通過之後，府院黨要一致，立場要踩穩，行政院要有一致的標準、態度要很明確。不論表達會以釋憲或覆議處理，不能大案釋憲、小案放過。

據轉述，黨團幹事長吳思瑤、中常委王定宇也認同，並強調，既然府院黨共識是立院不能做增加預算的決議，政務官在被質詢時，政務官及部會首長等院各部會態度也要一致。

此外，中常會中還通過2024年第21屆中央(常務)執行委員暨中央評議委員選務工作日程，6月6日發布選舉公告；6月17日至21日辦理領表、登記；6月26日召開中執會審查候選人資格；6月27日抽籤；7月21日(全代會)辦理投開票；7月24日中(常)執評委宣誓就職並向中執會報告選舉結果。

賴清德表示，此次是他擔任總統及黨主席後第一次黨代表大會，相信台灣社會也非常關注，除了行政工作要做到好外，也要清楚完整跟社會傳達，民進黨在局勢非常激烈當中的立場是什麼。安定社會民心士氣，讓台灣繼續前進，特別是他必須團結黨代表、黨公職共同奮鬥。