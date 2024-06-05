為擴大公私協力環境教育影響力，環境部長彭啟明5日與佛教慈濟慈善基金會共同簽署「清淨在源頭 環保愛地球」合作備忘錄，未來將共同推動資源回收、源頭減量、節能減碳及減少菸蒂等環保理念，同時也希望號召更多人加入環境保護的行列。

彭啟明表示，自己本身就是慈濟志工，過去在大愛台擔任過17年氣象主播，也以志工身分參與演講，面對面傳達理念盼能增加影響力。彭啓明更多年以慈濟氣候變遷顧問身份參與COP會議，感受到慈濟以民間身份在國際能發揮的龐大量能。

環境部指出，在改制前，環保署曾與慈濟簽訂過MOU，透過舉辦多元類型的活動，向不同年齡層倡導環境教育，推動綠色生活理念。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文指出，過去4年的合作主要是宣導環保與淨零理念，此次續簽MOU，再加上推動減少菸蒂，讓吸菸者菸蒂、濾嘴不落地，維護環境清潔，減少對環境的衝擊影響。

顏博文指出，慈濟有廣大志工能量，未來將繼續配合我國淨零轉型政策，推動淨零綠生活，落實低碳永續理念，持續推廣落實資源分類回收外，亦強化產品源頭減量，促進綠色設計及綠色消費，實踐循環經濟並落實在人們的日常生活中。