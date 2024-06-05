中國大陸外交部發言人毛寧6月5日主持例行記者會。俄羅斯塔斯社提問，美國總統拜登在接受美國《時代》雜誌採訪時表示，如果台海兩岸發生軍事衝突，他不排除美軍部隊介入的可能性。對此，毛寧敦促美方，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，恪守不支持台獨的承諾，停止武裝台灣，停止以任何方式向台獨分裂勢力發出任何錯誤訊號。

毛寧指出，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，任何施壓和威脅都絲毫動搖不了中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

毛寧強調，台海的真正現狀就是兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，如何解決台灣問題是中國人自己的事情。

中方敦促美方認清台獨分裂勢力的本質和野心，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，恪守不支持台獨的承諾，停止武裝台灣，停止以任何方式向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。