桃園市政府辦理「月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程」，其中第2標觀音區廣大路至中壢區山東路工程5日舉辦完工通車典禮。（呂筱蟬攝）

桃園市觀音草漯地區人口發展，為健全草漯重畫區往來高鐵特定區的交通路網，市府辦理「月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程」，其中第2標觀音區廣大路至中壢區山東路工程完工，全長2.5公里規畫雙向4車道，而第3標工程範圍為觀音區廣大路打通至成功路或福山路，目前積極辦理定線作業中。

桃42線月桃路為連結觀音草漯都市計畫區及桃園高鐵特定區重要交通路網，也是串聯高鐵桃園站至觀音區、大園區及中壢區重要道路，該路起點自中壢區領航北路至觀音草漯重畫區，工程分3標施作，第1標自中壢區山東路至領航北路，長度3.2公里，於2021年10月完工通車。這次完工第2標工程，總經費約5.4億元，其中由內政部國土管理署補助約3.1億元，用地費則約7億元。

市長張善政表示，觀音草漯及中壢青埔是桃園市發展最快速的區域，月桃路是兩處往來重要的路段，如今1、2標工程完工，第3標從觀音區廣大路打通至成功路或福山路，長度約700公尺，期待用地取得與工程盡速進行，完成最後一哩路，屆時整條路的效益就能完整顯現，也要謝謝國土管理署經費支持與桃園市政府配合。

工務局則說，這次工程施作全長約2.5公里、寬度20公尺，規畫雙向4車道，並設置雙向各2.5公尺寬的人行步道空間，沿線各路口及出入口人行道皆有設置無障礙斜坡道，並增設擋土牆、道路排水側溝、灌溉溝、水利箱涵、照明路燈、號誌路口、庇護島、小綠人、行穿線，以及中央分隔島景觀植栽等。

工務局也說，第2標工程路段串連桃園高鐵與草漯都市計畫區，形成完整交通路網，改善觀音草漯往來中壢青埔地區的交通便利性，有效發揮整體路網效益，更能促進草漯地區繁榮發展。