根據韓聯社6月5日報導，韓國國家情報院有關人士表示，近期發現北韓正在拆除位於南北韓東海線鐵路北側的路段，韓國方面正密切關注相關動向。

東海線鐵路連接韓國江原道高城郡的豬津站和北韓的金剛山站（又稱金剛山青年站），軍事分界線以北的路段屬於北韓管轄。2000年南北韓峰會後，雙方就連接京義線和東海線鐵路等事宜達成協議，並舉行了動工儀式。其中，東海線的修復區段從豬津站延伸至金剛山站，韓國為北韓境內路段的施工提供設備和材料支援。2007年5月17日，南北韓還共同舉行了東海線和京義線鐵路的試運行儀式。然而，此後東海線鐵路南北韓連接區段一直未能投入使用。

2018年4月27日，時任韓國總統文在寅與北韓國務委員會委員長金正恩會晤，就採取切實措施連接並升級改造京義線和東海線鐵路及公路達成一致，但最終未能落實。

分析認為，北韓開始拆除東海線鐵路可能是為了徹底切斷包括鐵路在內的南北韓之間的實體聯繫。未來，北韓還可能拆除京義線鐵路北側區段（開城站至軍事分界線）。

去年年底，金正恩將南北韓關係定性為「敵對的、交戰中的兩國關係」。今年1月15日，他在施政演說中宣布要全面切斷京義線公路等連接南北韓兩地的所有通道。今年4月，韓國軍方監視設備捕捉到北韓上月拆除京義線、東海線公路上數十個路燈的動向。