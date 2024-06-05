竹山消防署訓練中心役男不滿遭板凳毆打，回以飛踢，同袍見狀勸架起鬨。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣竹山鎮內政部消防署訓練中心5日午餐時間，兩名役男一言不合打架，板凳、飛踢等招式紛紛出爐，同袍見狀勸架起鬨，消訓中心調查後指出，率先動手役男疑因精神狀況不佳而出手已送醫，另打架鬧事的役男已送回成功嶺，並追究其責任。

據了解，各縣市消防局的替代役男素質參差不一，今年首度集中到竹山消訓中心代訓1個月，由於課目訓練強度大，怨聲四起，受訓役男的情緒不穩，受訓期間曾發生役男破壞公物、集體抽菸、打群架；一度有役男因管理太嚴格，精神壓力太大，而吞洗碗精、洗衣精等送醫，5日又有人起口角互毆。

消訓中心指出，5日中午12時許用餐時間，兩位役男打完飯後，以乎是一言不合，都還沒吃飯就起衝突，率先動手的役男原本就有情緒問題，才會暴怒打人，已立刻將他送醫；另一名役男則送回成功嶺，將追究其責任，並在成功嶺接受1至2個月的加強訓練及輔導。

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