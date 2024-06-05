Showroom概念源於時尚產業，希望街友們不再是被動接受捐贈，而是擁有主動選擇的權利。（新北市社會局提供）

新北市社會結合林口觀照園、輔仁大學社會科學院USR計畫課程及舊鞋救命協會，以時尚產業概念為無家者打造的專屬Showroom「好康厝」，今（5）日正式開幕啟用，希望藉由陳列在架上的各式鞋款及衣物，還有日常生活必備品和家電用品，提供無家者所需物資，讓他們不再是被動接受捐贈，而是擁有主動選擇的權利，並在回歸社會的路程上走得更加穩固。

社會局說明，林口觀照園是新北市政府安置街友的中途之家，這次透過政府與學界、民間協會協力，將其打造成宛如時下正夯的「居家生活選物店」，提供可生活自理或身心需調養及穩定就醫的街友們一個遮風避雨之處，並藉由衣物、鞋子等各項物資，讓住民得到良好的生活品質，並有更體面的儀容順利步入職場。

輔大社科副院長吳宗昇表示，Showroom概念源自於時尚產業，而「無家者Showroom」的構想則類似於「食物銀行」，藉由積點制，可讓住民集點兌換物資，透過發放點數方式激勵住民提高脫遊動力；院長彭正浩則引用經濟學專業表示，「將有限資源做最有效的運用，產生最大的價值和效益，協助到需要幫助的人」

社會局副局長吳淑芳則對協力合作的各單位表達感謝，不僅提供所需物資、協助轉銜醫療、就業和法律等重要資源，也結合輔仁大學的課程計畫，讓師生們的構想得以落實，使無家者獲得更多的溫暖、支持以及自信心的建立，對於自立生活更有勇氣。