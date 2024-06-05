美國之音報導，拜登將不出席6月中旬在瑞士舉行的烏克蘭和平高峰會，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，拜登將在歐洲與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）兩度會面，討論基輔抵抗俄羅斯的入侵。

蘇利文表示，拜登將有機會與澤倫斯基總統坐下來談談。兩人將討論烏克蘭的局勢，以及我們如何繼續並深化對烏克蘭的支持。」

拜登將在法國停留五天，參加諾曼第登陸的紀念活動。二戰時美軍及盟軍在此登陸，擊敗了納粹德國。拜登計劃在紀念儀式上發表重要講話，並對法國進行國是訪問。

蘇利文說，拜登在諾曼第和在著名的奧克角（Pointe du Hoc）懸崖的講話，將聚焦於探討孤立主義的危險和對抗獨裁的必要性。

拜登將透過二戰、冷戰和北約建立的歷史，連結到今天在歐洲的戰爭，「北約再次集結捍衛自由和主權。」拜登還將會見曾參與諾曼第登陸的老兵，這將是個令人感動的時刻。

白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）表示，拜登和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）將討論動用凍結的俄羅斯資產援助烏克蘭的可能性。G7會議也將討論此事。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）和蘇利文15日將代表美國出席烏克蘭和平高峰會。澤倫斯基表示，拜登的缺席將鼓舞俄羅斯。白宮在聲明中說，賀錦麗將重申美國支持烏克蘭人民抵禦俄羅斯的侵略。

拜登將在今年11月總統大選，再次與前總統川普（Donald Trump）對決。拜登正試圖將維護和加強美國民主作為競選核心。

在對外關係上，川普曾威脅稱，如果北約盟國不增加國防開支，他將放棄這些盟友。有些人擔心川普若再當選，美國將徹底退出北約。

在出發前的一次籌款活動上，拜登稱諾曼第登陸是「歷史上捍衛自由民主最重要的時刻之一」，並表示當天的犧牲絕不能被辜負。

報導稱，拜登3日在康乃狄克州競選時說「今年的選舉確實關乎民主。民主和自由的未來岌岌可危。勇敢的士兵在諾曼第海灘上獻出生命，盡了自己的一份力量。」

不過，拜登對民主的支持，可能因其堅定支持以色列的戰爭而變得複雜。以色列和哈馬斯的戰爭已導致數萬名巴勒斯坦人民喪生。國際刑事法院（ICC）指控以色列領導層犯了戰爭罪，一些國際盟友和美國左翼選民希望拜登停止對以色列的軍事援助。這可能影響拜登在密西根州等關鍵州的選擇。