為回應越來越嚴重的少子女化問題，台北市政府推出「友善育兒事業獎」提升婚育意願，期許成為有利生養的友善家庭城市，中租控股呼應其立意，在5月獲獎肯定之後，再加碼升級育兒福利，擴散友善育兒職場的氛圍，進而落實幸福職場、員工照顧的願景與使命。

中租控股表示，該集團用人唯才，建構幸福職場，每位員工無論性別、國籍、年齡、職級，不僅是公司最重要的資產，更是永續經營的重要夥伴。2023年，中租控股台灣子公司有4,100名員工，大約40％的同仁育有子女，近3年來，每年將近有120位同仁申請「中租寶寶祝賀金」，育兒相關津貼福利還有中租寶寶營養金、生育補助、營養補助等，每胎補助金額達9萬元。

中租為員工打造幸福職場，從人生的各階段，包括結婚、生子、托嬰、育兒，到子女教育，都有完善補助津貼、福利。對應在假別方面，調升友善家庭假別天數及福利規範，包括生日假、陪產檢假、陪產假、產檢假、分娩假等，皆優於勞基法，增加1天至7天不等。此外，一年有10天「家庭照顧假」，不併入事假計算。

在友善家庭措施的辦公空間規劃方面，各地公司設有哺集乳室，總公司有兒童臨時照顧空間及親子廁所，讓同仁臨時需要帶孩子到公司時，有地方可安置子女。

有幸福安康的家庭生活作為後盾，員工才能安心地投入職場工作。中租希望透過祝賀金與各項補助福利舉措，以及更具彈性的假別運用方式，為同仁的立業成家、喜迎新生命，增添幸福感，無後顧之憂。