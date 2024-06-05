國民黨立院黨團總召傅崐萁提出花東三法，更誓言要在7月16日會期結束前完成三讀，怎料國民黨智庫也提出「花東三法」再評估建議。對此，民進黨立委林俊憲表示，看來看去，這就是替國民黨團總召傅崐萁解套錢坑法案的最佳解方，由智庫出來、用詞委婉的說不可行，避免搞得好像是黨籍立委想要「下剋上」，阻止總召的偉大提案，領導威信的衝擊也能降到最低。

林俊憲指出，畢竟讓傅崐萁保持領導力，繼續當總召，更有可能讓國民黨支持度持續破底，這也是台灣之福，但他還是要先提醒大家，不要看國民黨現在好像縮了，就放鬆戒心，只有一個指標可以確定法案不會死灰復燃，就是「完全撤案，退回議事處」。

林俊憲說，法案想要退回議事處，必須撤簽後人數不足連署門檻，低於15人，可是錢坑法案高達53人簽名，幾乎整個國民黨團都簽了，連正副院長都簽，想退，當然全黨要一起退。 其實他要勸勸國民黨的立委們，危機就是轉機，這麼多人簽，代表每個人因撤案承受的政治衝擊力會小很多。

林俊憲指出，尤其以現在的社會氛圍，撤簽好評一定大於負評，這是你們目前能做到最好的損害控管了，國民黨從立委到智庫，甚至連我們這些民進黨立委，無不想盡辦法，在幫傅總召挖出來的大錢坑善後，還很貼心的幫你鋪好台階，政壇還是很溫暖的，我們撤案回家了，好不好？傅總召？