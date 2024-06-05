6月5日是「世界環境日」，中部地區10所大學在中國醫藥大學聯合簽署「中區大學氣候變遷與教育宣言」，推動氣候變遷教育、永續發展及淨零碳排放，並展示各校成果。中國醫藥大學校長洪明奇表示，應對全球環境變遷的挑戰，大學扮演領航者的關鍵角色，永續行動的橫向鏈結更能發揮實質效益。

聯合簽署儀式下午在中國醫藥大學水湳校區舉行，包括中山醫學大學、中國醫藥大學、逢甲大學、東海大學、靜宜大學、亞洲大學、南開科大、暨南大學、勤益科大及弘光科大等10所大學代表簽署。

洪明奇致詞表示， 「中區大學氣候變遷與教育宣言」活動，提醒全民關注地球氣候變遷、人類活動對環境的危害，也實踐高等教育對推動永續發展與淨零碳排放的社會責任。

「中區大學氣候變遷與教育宣言」聯盟學校承諾建立跨校平台，在教育和研究領域中加強合作，共同為推動社會的綠色轉型和實現淨零碳排放目標而努力，各大學保持行政獨立，分享最佳實踐和技術創新，建置校園再生能源，強化能源管理及節能效益。

各校並展示近年氣候變遷與永續發展成果。包括中山醫大將於2050年達成校園百分百碳中和目標；中國醫大展現綠色低智慧校園及永續教育；逢甲大學展現永續治理、師生永續行為；靜宜大學展現永續校園環境、生物多樣性與生態保護經驗；亞洲大學分享永續經營策略及建置智慧化永續校園環境；東海大學分享永續課程、「智慧碳中和園區」等。