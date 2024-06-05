澎湖縣政府將過去是軍事據點的東衛坑道再活化，透過藝術陳展，升級活化成坑道藝廊，5日澎湖縣長陳光復（中）、副議長藍凱元（右）在參展的東衛在地石雕家呂孟鴻（左）導覽下，欣賞石雕作品。（許逸民攝）

澎湖縣政府2022年在副議長藍凱元建議下，向交通部觀光署爭取「111年體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」補助經費800萬元，將緊鄰東衛天后宮的東衛坑道，依既有硬體設施進行改善作業及周邊環境綠美化，再現歷史風貌及發展歷史特色資源。現在再升級活化，籌辦坑道策展，並於今（5）日下午正式揭牌啟用。

揭牌儀式包含縣長陳光復、議長陳毓仁、副議長藍凱元及議員許國政、蘇陳綉色、馬公市市長黃健忠、東衛里長莊福氣、社區理事長呂永安，以及此次參展的藝術家，還有觀光業界代表等，共同見證軍事據點活化再利用。

東衛坑道長度約120公尺、寬約4公尺，是早期空軍防砲連及澎防部通訊連使用之戰備設施，惟因多年無使用，又疏於維護管理，致荒廢多時。由於，坑道內部結構尚好，因此藍副議長建議如能進行整修極具軍事觀光發展之潛力，於是縣府旅遊處即爭取中央補助經費800萬元，辦理東衛坑道遊憩區景點建置工程，進行既有坑道內外環境硬體設施整建，並於去年8月完工。

而為提升坑道保存維護及再活化利用之價值，遂又由想想創意工作室負責規劃及施作，策展內容集結坑道歷史，並邀請東衛在地石雕家呂孟鴻、陶藝家呂翊菁、攝影師陳成平等人作品，加上縣府近年花火節攝影比賽優秀作品等，再升級活化，成功將早期冰冷的戰備坑道轉型成為有溫度的坑道藝廊。

澎湖縣政府將過去是軍事據點的東衛坑道再活化，透過藝術陳展，升級活化成坑道藝廊，5日起開放民眾參觀，開放時間為每日上午9時至下午5時。（許逸民攝）

澎湖縣政府旅遊處指出，特別感謝東衛社區及社區鄉親大力幫忙，除修復坑道期間給予的協助，並積極參與藝廊策展，東衛坑道後續將由縣府旅遊處及東衛社區共同經營維護管理，每日上午9時至下午5時免費開放參觀，熱情邀請大家一起來走入歷史，細品美學，沉浸藝文。