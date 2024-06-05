雲林縣斗六市環球科技大學將於7月31日退場，5日學生會舉辦最後感恩謝師宴，席開40桌宴請在校、退休教職員工，校方表示本月15日將舉辦學校最後一次畢業典禮，創校33年走入歷史，大家都非常不捨，非都會區其實非常需要私立大學，幫助弱勢學生就近就學，盼中央能思考這個問題。

環球科大因財務問題無法解決，由教育部列為專案輔導學校，由於期限內無法改善，確定今年7月31日退場，校地將由雲林縣政府承接。5日學生會特別舉辦謝師宴，會長陳坤甫表示6日下午6點還有演唱會，希望環球科大教職員、學生、各界人士到場聆賞，用歌聲來記錄陪伴大家30餘年的美麗校園。

校長朱志良說，今年日間與夜間部畢業生共484人，邀各界人士本月15日來參加畢業典禮，為環科大留下最後見證；2、3年級學生380餘人，已依其個別意願安排到其他學校，確保學生權益不會受損。另有有少數學生自行轉學，學校尊重其選擇，協助處理轉學事宜。

朱志良指出，「環球人」充滿愛心，雖面對退場，但學生會仍於4月花蓮發生嚴重地震災情時，捐助20萬元給「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶」。學生會的經費來自歷屆學生，目前尚有100餘萬元結餘款，將於最後一次畢業典禮時，全數捐贈社福公益團體，讓愛永續流傳。

學校教職員感嘆，環球科大創校33年，培育無數人才，最重要的是讓許多無法上國立科大的學生，能夠在雲林家鄉就近就學，不僅節省生活開支，也能陪伴照護家人，對於弱勢家庭有很大的幫助，退場後雲林就沒有私立科大了，考上私大的學生須離鄉背井，這對弱勢學子將是一大負擔。