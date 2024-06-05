6月5日是世界地球日，國立清華大學環境與文化資源學系今天與新竹市政府、自強工業科學基金會與台灣環境與自然資源學會於清大共同舉辦《ESG綠領人才培育論壇》，希望藉跨領域的理論與實踐研究，強調ESG、永續發展和人才培育的重要，讓永續發展實踐能從知識到行動，尋求解決企業永續問題的最佳解方。

清華大學副校長簡禎富指出，在永續發展議題方面，清大已在內部實施各項領先的查核機制，對空氣汙染、廢水處理、廢棄物管理等問題進行查核改善。此外，清大還推動各項節能減廢專案，以落實法規遵守，減少營運對環境產生負面影響。

而面對當前重要的淨零排放議題，清大除了是全台第1間設立永續發展委員會的大學，也發動各項永續發展運動，如文藝復興運動，也進一步調整能源結構，朝低碳能源布局，此外，清大亦將持續依循規畫更具韌性的營運模式，以因應未來地球環境變化所造成之衝擊，來完成負碳排永續大學的願景。

清大環文系主任鄭國泰則認為，企業應ESG應積極回應不同利害關係人對永續議題的關注，並因應國際永續議題的發展趨勢，來規畫未來的企業永續策略，在環境面向中，企業應朝向具備低碳、低空氣汙染之高能源使用效率，並加強營運的環境管理，以減緩營運過程中對於環境的影響。

而在社會面向中，應重視員工工作環境的安全衛生與職涯發展，亦結合投入關懷行動，促進社會共融；在治理面向，企業則要恪遵法規，創造最大化利害關係人價值，持續運用創新科技導入永續發展議題，不斷提升產業和服務品質與滿意度。