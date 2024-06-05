標普全球編製的漢堡商業銀行(HCOB)綜合PMI，五月終值來到52.2，高於四月的51.7，並為2023年5月以來的最高水準，同時為連續第三個月高於50榮枯線。

相同的數據，德國為52.4，法國為48.9，歐元區以外的英國為53。

漢堡商業銀行首席經濟學家Cyrus de la Rubia表示，經濟衰退的陰影已經不復存在，這要歸功於服務業，該產業的復甦最近有所擴大。總體言之，服務業很可能會確保歐元區第二季經濟再次呈現正成長。

歐元區五月服務業PMI小幅回落至53.2，低於四月的53.3，也略低於初值預估的53.3。

整體需求的改善，提振了對未來一年的樂觀情緒。五月綜合未來產出指數上升至63.1，為2022年2月以來最高水準。

樂觀的前景，促使服務業公司以11個月來最快的速度增聘員工。

同時之間，整體價格指數放緩，產出價格指數為近六個月最慢增長速度。

De la Rubia說，通膨壓力的降低，在成本和銷售價格上都很明顯。