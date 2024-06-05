矽格表示，4月清明連假及0403地震產生的微影響已全數排除，5月營收持續向上攀升，多條產品線隨著客戶晶片增量而穩定增長。高速運算晶片(HPC)、AI晶片、網通晶片及車用晶片供給穩定；消費電子晶片微幅增加，手機晶片微幅減少。
矽格轉投資的台星科(3265)5月營收3.51億元，年增20.98%、月增2.36%；前5月營收16.95億元，年增18.02%。
IC封測矽格(6257)公布自結2024年5月份合併營業收入為新台幣15.57億元，年增28.60%、月增3.78%，近2年單月新高；前5月營收72.20億元，年增19.81%。矽格提到，5月營收持續向上攀升，多條產品線隨著客戶晶片增量而穩定增長。
矽格表示，4月清明連假及0403地震產生的微影響已全數排除，5月營收持續向上攀升，多條產品線隨著客戶晶片增量而穩定增長。高速運算晶片(HPC)、AI晶片、網通晶片及車用晶片供給穩定；消費電子晶片微幅增加，手機晶片微幅減少。
矽格轉投資的台星科(3265)5月營收3.51億元，年增20.98%、月增2.36%；前5月營收16.95億元，年增18.02%。
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