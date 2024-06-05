矽格表示，4月清明連假及0403地震產生的微影響已全數排除，5月營收持續向上攀升，多條產品線隨著客戶晶片增量而穩定增長。高速運算晶片(HPC)、AI晶片、網通晶片及車用晶片供給穩定；消費電子晶片微幅增加，手機晶片微幅減少。

矽格轉投資的台星科(3265)5月營收3.51億元，年增20.98%、月增2.36%；前5月營收16.95億元，年增18.02%。