縣議員徐永煌關心廢棄物濫倒情況。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣近年屢傳非法濫倒事業廢棄物問題，縣議會近日舉行定期會，多位縣議員縣政總質詢時都關切此議題，縣長鍾東錦5日表示，警方事後追查往往只能治標，因此已要求相關單位邀請縣議員共同舉辦專案會議，擬定治本之道，從源頭杜絕非法濫倒的行為。

根據苗栗縣警察局統計資料顯示，從2018年迄今，查獲非法棄置廢棄物案件共176件、攔查非法載運剩餘土石方有484件，類似案件層出不窮，全縣18鄉鎮市幾乎無一倖免，被縣議員譏諷苗栗是「廢棄物濫倒天堂」。

最近幾天縣議員張志宇、陳光軒、徐永煌等人在總質詢時，不約而同地直指，苗栗縣許多鄉鎮市因位處偏遠、人煙稀少，不時傳出遭事業廢棄物入侵、濫倒廢棄土，甚至有毒的強酸廢液等情況，類似行為不但危害環境，更可能對苗栗鄉親的生活造成影響。

今天定期會，議員徐永煌也關注廢土偷倒問題，他說，在通霄許多山谷地從過去到現在常被人偷傾倒廢土，加上現在招商有成許多工程等廢棄物需要處理，但沒有合法的棄土場就會衍伸亂倒的問題，希望縣府要有規範並提供合法管道才能真正解決。

縣長鍾東錦表示，只有一個合法處理廠不夠，要3到5處才能分散交通與流量，苗栗沒有合適的棄置點就會產生問題，苗栗縣除了拒絕外縣市廢棄土、垃圾近來以外，更不能讓苗栗的廢土垃圾出去，要能夠消化、掩埋，「這才是合格城市要有的風度與表現。」

鍾東錦指出，不光是廢土，營建廢棄物也必須處理，目前朝向以公有地公辦民營方式，辦理營建廢棄物處理廠，因應苗栗目前的工商發展，營建廢棄物定會逐年增加，希望有合法的營建廢棄物處理廠進行資源回收分類及掩埋，以維持苗栗縣環境整潔，讓縣民居住品質有保障。

此外，鍾東錦也承諾，近期內將舉行苗栗縣廢棄物管理專案會議，邀請關心此議題的縣議員參加，共同研議、擬定方案，從源頭解決濫倒廢棄物問題，不僅持續攔查不法行為來「治標」，也要提出具體方案「治本」解決各項廢棄物的問題。