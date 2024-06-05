0403大地震已過2個月，據國際再保業者估算，台灣損失金額上看20億美元（約新台幣652億元），而其中半數可能都是來自「護國神山」台積電。

由於國內公証人力有限，0403強震在全台造成的災損案件，多數還在排隊等候公證公司前往鑑定，導致許多受災戶的損失狀況至今仍未明朗。

根據《自由時報》報導，有產險業者轉述，一家大型國際再保業者近日在一場國際會議中表示，主要受到洪水、山林大火等天災，以及亞洲地區近期發生的地震影響，預估今年全球產險業的理賠金額將高達2000億美元（約新台幣6.5兆元），而台灣0403地震理賠金額約20億美元。

台積電在4月已發重訊宣布，初步估計扣除保險理賠後的損失為新台幣30億元。當時半導體業界就指出，若台積電估計扣除保險理賠後損失約30億元，依照一般保險自付額約為10%到15%，推估台積電毛損達2、3百億元以上。

據產險業者的評估，若自付額達30億元，台積電在0403地震的整體損失恐達250億元至300億元。換句話說，若依照再保業者推估，0403地震的整體理賠金額上看超過新台幣600億元，等於台積電就占了大半的理賠。