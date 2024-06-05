全台醫院關床潮、護理師嚴重不足等問題爭吵多時，衛福部部長邱泰源今（5）日才表態將了解狀況，而日前衛福部針對關床議題曾回應，今年5月全國醫院總病床數14萬1155床，比去年同期還要多；對此，胸腔科醫師蘇一峰道出真相，指出去年全國醫院大評鑑，床位越少評鑑越容易通過，才出現今年病床在數據上比去年還多的狀況。

邱泰源今日首度以部長身份前往立法院衛環委員會，針對各界關心的關床及護理人員不足等問題，他承諾接下來會了解各地區、各層級醫院的關床狀況，並針對不同狀況進行解決。

此外，日前傳出北部某區域醫院關床高達3成，衛福部3日回應稱，根據醫事管理系統資料統計，今年5月全國醫院總病床數14萬1155床，與去年5月同期相比增加1879床；衛福部說，今年1至4月只有6家醫院通報病床數異動，分別是1家醫學中心減少6床，其餘5家地區醫院分別減少20床以下，但都是小幅調整，占比不到1成。

不過蘇一峰今日在臉書揭露真相，去年的床位數較少，其實是因為去年有全國醫院大評鑑，不只沒人敢亂講話，床位數越少也越容易通過，等到評鑑結束後各醫院開始把病床數加回來，結果才發現護理師嚴重不足，「衛福部帳面上的床位增加是假的，根本收不了病人！」