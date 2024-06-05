桃園大溪去年2月31歲游姓女子與25歲鄧姓女友鬧分手，鄧女恐嚇「要燒死你全家」，並真的持汽油縱火。游女3歲女兒全身90％燒傷，桃園地檢署依涉犯殺人罪嫌起訴，桃園地院國民法官審理，依成年人故意對兒童犯殺人罪判20年有期徒刑，可上訴。

檢方調查發現，游姓女子與其3歲女兒和鄧姓女友，自2020年9月起共同居住在大溪區一處3樓加蓋鐵皮民宅內，游女與鄧女交往期間，曾因前男友廖姓男子來探視3歲女兒起爭執，當時鄧女就恐嚇要燒死游女全家。鄧女去年1月26日前往加油站購買汽油，返家後至游女父母房內潑灑汽油，經游女詢問後，鄧女於通訊軟體上坦承「對，我要把你家炸了」，隨後鄧女將剩下的汽油藏在3樓倉庫內。

2人又鬧分手，游女要求鄧女搬離住家，鄧女不從，再加上鄧女要查看游女的手機遭拒，再度發生爭執，鄧女去年2月7日至3樓拿出剩下的汽油，折返游女與其女兒的房間並將汽油潑灑到身上、周邊，再持打火機引燃，火勢迅速燃燒游女與其女兒，游女跑到1樓浴室沖水自救，隨即返回3樓欲營救女兒卻遭鄧女阻攔，造成游女3歲女兒的頭部、軀幹、四肢2至3度燒傷達90％，因燒灼傷、窒息死亡。

桃園地檢署依殺人罪等罪起訴，桃園地院5日宣判，依成年人故意對兒童犯殺人罪判20年有期徒刑，恐嚇危害安全罪拘役59天，得易科，可上訴。