受到雨勢影響，在新莊進行的富邦悍將與味全龍之戰確定打不成，將延到6月11日原場地進行；龍隊從7日起連打5天、面臨10天9戰的密集賽程，對於接下來密集賽程，總教練葉君璋認為，對牛棚應該會影響比較大。

龍隊今天原本要在新莊交手悍將，推出洋投銳歐先發，沒想到自請先發首戰就碰上雨神攪局，葉總說：「（順延）應該是不會，目前還沒跟投手教練討論，回到中繼的機率滿高的，都還要再討論。」

洋投艾璞樂在5月23日下二軍，最快7日可以回到一軍，葉君璋表示，今天下雨可能會影響到艾璞樂的行程，但5連戰中一定會先發1場。

因為下雨今天3地比賽已有2場因雨延賽，對於接下來密集賽事，葉君璋認為，對先發投手影響較少，「牛棚會比較辛苦。」

而近期牛棚要角林凱威登板都有失分狀況，葉總認為，球員在一整季當中一定會遇到低潮，「現在就是他的低潮，但他今天有做一些調整，相信他會往對的方向走，也會慢慢恢復信心。」

同樣在今天延賽後要面臨5連戰、近10天9戰的悍將總教練陳金鋒則說：「目前先發投手安排沒有太大問題，延賽的這場投手就往後移。」目前悍將有6場因雨延賽（含保留比賽），與樂天桃猿、台鋼雄鷹並列最多，天公不作美鋒總也無奈，「這我也沒辦法，就下雨，天氣沒辦法控制，等確定補賽週時間後再來做所有投手安排。」

另外，在桃園的樂天桃猿與中信兄弟同樣也因雨延賽，也是6月11日原場地進行補賽。