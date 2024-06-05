藥華藥昨日宣布，自今年6月起日本健保給付患者可自行注射Ropeg，一次更可拿取90天藥量，將有效減少患者回院就診次數和降低醫療費用負擔，提升患者的生活品質和治療便捷性，並有助於提升病人數及拓展市場，日本市場即將成為美國市場以外再一個營運大驅力！

藥華藥表示，公司自成立日本子公司以來，即積極在當地建立經驗豐富的專業團隊。日本團隊在臨床試驗階段就展現了高度的專業，並提早布局，獲取受試者自行施打Ropeg的臨床數據，為此次的重大成就打下了堅實的基礎。

另外，藥華藥於5月29日喜獲新加坡藥證。Ropeg目前已在歐美、韓國、日本、臺灣、新加坡等多國取得真性紅血球增多症（PV）藥證，全球銷售持續擴展。自5月中旬起，Ropeg在中國大陸已獲廣東省藥品監督管理局核准進口，目前中國大陸粵港澳大灣區共有19家公私立醫院可申請使用Ropeg。今年Ropeg預計在中國大陸和馬來西亞取得PV藥證。