《相遇金門》影片中轉到全台最長跨海大橋，其纜繩延續日曬麵線源遠流長感，當燈光亮起那一刻，金門大橋不僅是連接大小金門的交通要道，更是串起象徵兩岸和平的觀光之橋。(圖／金門縣政府提供)

金門擁有得天獨厚的觀光資源，無論是不同層次的美食、百年文化傳統、亦或是過去殘酷戰爭所留下的歷史痕跡，皆是成就金門的養分與底蘊。金門縣政府近日推出的觀光形象影片《相遇金門》，以透過視覺主體的不同型態、動態做巧妙的拼接結合，在影片中運用多變的視角，創造出新的畫面構圖，也利用視覺衝擊，讓觀眾感受多重樣貌的金門，觸動了一探究竟的好奇心。

縣府觀光處指出，金門的美及美好，建構於各界共同的努力，在縣長陳福海揭櫫的友善金門基礎上，讓旅客感受到整潔及禮貌的金門，以巧妙的行銷手法介紹金門，誠如最近由地區知名舞蹈團體KDC穿旗袍跳16蹲，即充分展現了年輕族群的活動，更直接導入最流行的話題，即金門景點元素吸引關注，又地區網紅小可愛亦在臉書整理出金門傳統美食小吃圖鑑，藉以發聲並呼喚AI教父黃仁勳來金門感動一下，在在顯示了新一代年輕行銷思維，也帶出對家鄉熱愛的自發性，縣府也樂意提供平台協助一同行銷，同時更希望達到拋磚引玉的效果，一起為家鄉貢獻付出。

觀光處說明，《相遇金門》影片中透過分割畫面的巧妙運用，將金門的交通工具、美食、景點及傳統文化等各方面結合起來，展現金門獨有的魅力。從一開始以美食搭配海上旅遊，設計百年老店特有油條接續藍色公路遊船，巡航揭開一連串金門特有風情。如以全台唯一官窯的金門陶瓷廠所製青花瓷拼接傳統子婿燈、傳統宴菜及異國料理呈現藝韻，續融合金門島上最盛大民俗慶典迎城隍及傳統打花草藝陣，吸引遊客蒞金體驗宗教觀光。

當場景拉回全台灣現存唯一的坑道式榴炮陣地-獅山砲陣地，隨著八吋榴砲的膛線旋轉，這扭轉823砲戰戰局的震東巨砲，如旭日東昇般開啟戰備坑道全新意義，縣府打造商業模式讓它成為高梁酒窖，互映金門人堅韌濃烈與大膽創新的精神，並支撐起地方經濟。

而當畫面轉到全台最長跨海大橋，其纜繩延續日曬麵線源遠流長感，當燈光亮起那一刻，金門大橋不僅是連接大小金門的交通要道，更是串起象徵兩岸和平的觀光之橋。

結尾來到摩西分海-建功嶼，一處在退潮時會出現海中大道的神秘之島，是帶著親子共賞潮間帶生態及落日景緻的絕佳景點；就讓三兩成群的遊客走在通往建功嶼步道上，與世界一起《相遇金門》，完整影片可關注Youtube和FB的《樂遊金門》社群。