2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪，中華台北男子足球國家隊將於6日晚上7點於台北田徑場迎戰阿曼男子足球國家隊，兩隊在5日的賽前記者會上說明此戰目標，中華隊隊長陳柏良表示，希望能在地主球迷面前拿到世界盃資格賽第1個積分。

阿曼男子足球國家隊目前於FIFA世界排名第77名，亞洲排名第11名，已經連續三屆踢進亞洲盃會內賽，是中華隊所在分組中最強勁的對手。總教練Jaroslav Silhavy表示，對中華隊前面狀態了解不多，但阿曼隊依然會以最認真的態度全力以赴面對這場比賽。代表出席的選手Harib Al-Saadi說，我們的目標是拿下這場比賽晉級下一輪，我們相當尊敬中華隊，但我們也希望能夠將勝利的喜悅分享給阿曼球迷。

中華隊總教練Gary White表示，這次在高雄的賽前備戰相當滿意，我們也很高興能夠回到台北田徑場，希望球員們能夠將訓練中的內容展現出來。隊長陳柏良強調，這次我們陣中有很多年輕球員，他們也明顯比3月時還要進入狀況，希望明天的比賽我們能夠在台北田徑場創造歷史。