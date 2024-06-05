福壽去年營收因飼料價跌所致相對減少，今年要強化肉品與飼料品牌銷售，年營收成長目標上看10％；首季合併營收35.71億元、年減15.97％，營收下滑除因飼料價跌因素外，舊廠轉型期還在努力中，今年接續轉型積極擴展肉品供應餐飲與通路市場，並就畜舍雞場、飼料場、喜瑞爾等生產線全面更新升級，整體營運效能可望在第四季看到綜效。

福壽主力業務涵蓋配合飼料、單味產品黃豆粉等與油品與穀物等，營收占比近九成，其中僅占2.4％貢獻的有機肥料，預計將投資3000多萬元重整有機肥產線，將成為推動今年營運成長動能之一，洪堯昆指出，目前有機肥出貨量已成長20％。

對於國際大宗物資黃小玉價格，洪堯昆認為，目前已經跌得很多，下半年就算再跌，幅度也不會大。而黃小玉價格回落有利成本紓壓，但他認為，台幣也在貶值，進口成本並沒有降很多，預期Q2業績表現將優於Q1，還好行政院日前決定將關鍵原物料稅負減徵延至9月底，減緩成本壓力。

福壽去年財報中指出，轉投資洽富實業主要是畜產電宰與肉品加工，營收達17.61億元，稅後淨利近6480萬元，每股盈餘達1.62元，而主力以畜牧場經營與飼育為主的萬集盛農業科技去年營收達4.35億元，稅後淨利1459萬元，EPS為0.73元，洪堯昆指出，台灣進口的雞肉、豬肉太多，對國內雞、豬價格造成壓力，價格提不起來，呼籲政府控制進口數，讓農民好過一點。