瑞伊強調，中國網路駭客計畫龐大，使美國國家安全的風險顯著升高，削減美國聯邦相關預算，意味著更多網路攻擊會發生，在美國關鍵基礎設施等項目成為攻擊目標之際，「這使駭客的環境更加安全」。

他說「如果您拿聯調局的所有網路資源來比較，並忘記（忽略）俄羅斯、伊朗、勒索軟體，只看中國而其他都不計，中國政府的駭客項目以50比1的比例讓我們相形見絀。」

瑞伊請國會不要削減相關預算，「因為我可以向您保證，中國政府不會削減他自己的預算。」

他在給參院委員會的書面證詞中指出，過去幾年，中國、北韓和俄羅斯利用網路行動將美國作為攻擊目標，「我們看到中華人民共和國致力於取得受管制的兩用技術，同時開發一系列先進的網路武器儲備，以便在現實衝突發生時用來對付其他國家。」

今年4月18日，瑞伊在田納西州范登堡大學（Vanderbilt University）一次安全會議上表示，中國政府為可能的網路襲擊做準備，其試圖滲透美國關鍵基礎設施的做法可以追溯到2011年，這是北京長期戰略的一部分，「它的計畫是對民用基礎設施下黑手，以試圖引發恐慌，打斷美國的抵抗意志。」

以聯調局與網路安全和基礎設施安全局（CISA）為主的多家美國機構2月曾警告，與一個被稱為「伏特颱風」（Volt Typhoon）的中國相關團體有聯繫的駭客在電腦系統和網路至少隱藏了5年，中國對與美國通訊、能源、水和廢水以及交通運輸部門有關的關鍵系統的滲透「可能是冰山一角」。

瑞伊4日在參院作證時表示，中國戰略重點還聚焦在美國農業和其他民用領域，「我們知道中國已經具體將農業作為想要鎖定的目標領域之一。這一點相當明確。所以這令人擔憂。」

美國和英國3月同時對「長期惡意實施網路攻擊」的中國駭客部門（公司和個人）實施制裁，包括被認定為中國國家安全部的幌子公司「武漢曉睿智科技有限公司」，並指責北京的最高間諜機構數年來一直在美國的電網、國防系統和其他關鍵基礎設施，植入惡意軟體，也竊取了4,000萬英國公民的投票名冊。

不過，中國國家安全部隨後於4月初發布長文回擊稱此是「美英政府合謀誣陷」，否認相關指控，並稱「中國政府一貫堅決反對，並依法打擊一切形式的網路攻擊。」

近年來，中國企業擴大了在美國農業領域的足跡，包括購買農業用地，並成為聯邦眾議院特設中國委員會關注的議題之一。哈德遜研究所媒體研究員亨特（Jeremy Hunt）去年曾引述美國農業部統計的數據指出，過去十年時間裡，中國人擁有美國農地的產權從2010年的8,100萬美元，躍升至2020年的18億美元。

美國國會轄下「美中經濟與安全審查委員會」（US-China Economic and Security Review Commission, USCC）於2022年5月26日發表的一份研究報告警告，中國對美國農業部門的投資和進一步整合，可能對美國的經濟和國家安全帶來風險，包括中國可能對美國的供應鏈擁有不適當的影響力、獲得對美國國家安全至關重要的敏感資訊，並提到中國目前正在北達科他州投資，獲得美國軍事設施附近的土地。

此外，該報告認為，中國取得美國的農業智慧財產權也可能削弱美國在支持糧食生產的農業技術方面的競爭力，中國非法收購基改種子為中國自己開發此類種子提供了一個跳板，剝奪了美國公司的收入，並提供了一個發現美國作物弱點的機會。

報告指出「美國投入大量時間和資源設計新的種子品系，及開發新技術以提高農業生產。針對美國農業企業的經濟間諜活動，不僅削弱了美國在這些領域的競爭力，還對美國國家安全構成威脅。」