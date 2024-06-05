和牛飛上天！長榮航空今(5)日宣布與日式燒肉龍頭乾杯集團聯手合作，推出全新米其林星級機上餐點，在空中也可以吃到好吃的A5和牛餐點，現場並展示皇璽桂冠艙、豪華經濟艙和經濟艙三艙等的奢華餐點，7月1日起供應於台北飛往洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約航線，再添空中美味新篇章。

長榮航空孫嘉明總經理表示：為提供旅客最優質的飛行體驗，公司不斷致力於機上餐點的開發，提供旅客更頂級、更多元的空中饗宴，此次非常高興能與素有「台灣燒肉界祖師爺」美稱的乾杯集團攜手合作，而且旗下品牌「老乾杯」更是全球首間獲得米其林星級殊榮的燒肉餐廳，此次合作雙方歷經近一年的時間研發，共同設計出機上色香味俱全的和牛餐點，不只皇璽桂冠艙，豪華經濟艙和經濟艙旅客都能在舒適的客艙環境滿足味蕾享受，在美味中展開愉快的旅程。

乾杯集團平出莊司董事長表示：為將「令人感動的和牛美味」推廣到全世界，集團外販事業服務於各界業者，提供高品質牛肉與料理專業，成為肉品最佳的後盾。此次很榮幸與國際上具指標性長榮航空合作，將集團對頂級和牛的講究與老乾杯星級美味躍上雲端，讓飛往世界各地的旅客，在旅途中能透過和牛美味，得到味蕾與內心的滿足感。

皇璽桂冠艙網路獨享餐提供「老乾杯日本A5宮崎和牛特選牛排」及「招牌雞釜飯」，使用連續奪下4屆日本和牛奧運會冠軍的宮崎牛沙朗部位，搭配老乾杯特製馬鈴薯泥與精選配菜，豐腴多汁與柔嫩的口感，咀嚼出層層的牛脂香氣，展現出全球首家米其林摘星燒肉對美味的極致追求。

除此之外，老乾杯創始的獨家招牌雞釜飯推出至今好評不斷，以生米與雞高湯一起炊煮的釜飯，每一粒米保有Q彈口感也充滿濃郁的雞肉香氣，搭配口味清爽的台灣雞腿肉，成功在飛機上復刻出老乾杯長期熱銷的必點佳餚。

長榮航空豪華經濟艙與經濟艙餐點也迎來華麗升級，豪華經濟艙推出和牛等級餐點「老乾杯日本A5和牛燒肉飯」與「老乾杯日式和牛漢堡排飯」，經濟艙則推出「乾杯經典牛五花燒肉飯」，為旅客的旅程增添一份難忘的美味記憶。

「老乾杯日本A5和牛燒肉飯」透過精準火候的煎烤，可充分品嚐到日本A5和牛的香甜油花與軟嫩口感，搭配乾杯燒肉醬、獨家自製韓式甘辛口味泡菜，是最強的白飯殺手。超人氣的「老乾杯日式和牛漢堡排飯」是100％使用日本與澳洲和牛絞肉，以黃金比例混和製作，配上秘製酸甜鐵板淋醬及蝦夷蔥，重現道地經典日式風味。

「乾杯經典牛五花燒肉飯」則運用BBQ夢幻單品「牛五花」，餐點開發期間特別研究各式厚薄度的肉片進行多次測試與比較，擇定軟硬適中的最佳口感，再搭配上乾杯秘製燒肉醬、自製泡菜與經典鹽蔥醬，每一口都為旅程增添愉悅的滿足感。