有媒體報導指出，「豐邑晴空匯消防稽查結果發現管道間防火區劃不落實等多項缺失，新竹市政府呼籲中央將防火區劃納入公安申報一事」。對此，國土署表示，本案未依規定設置防火門、管道間防火區劃施工不確實，排煙系統、火警警報及緊急廣播故障等諸多缺失，凸顯出前端營造施工監督不確實問題，強調地方政府應從營造源頭管理，在核發使用執照時就要落實竣工查驗，以確保施工品質，而非在年度公安申報時才來確認，讓後端全體住戶來承擔。

國土署表示，現行集合住宅公安檢查項目鎖定為直通樓梯、安全梯、避難層出入口、昇降設備、避雷設備及緊急供電系統等6大項，主要是考量集合住宅人員進出較為單純，且建築物主要的構造、設備及隔間均已施工完成，該6項有可能因為人為違規或設施維護失常，所以才會列入年度公安檢查項目，以確保民眾生活空間與環境安全。

國土署進一步說明，有關防火區劃的設計法規已相當完善，但是有些存在於施工完成面的隱蔽處，存有防火區劃施工監督不夠確實的弊病，為此，地方政府在核發使用執照時就應特別查核，並要求營造廠一級品管人員及監造二級品管人員負起專業責任。

針對防火區劃查核部分，如何從施工管理面及使用管理面加強管制力道，國土署將會邀集建築師、消防設備師及電機技師等公會進行研商，並要求營造廠，監造人及地方政府善盡權責，強化現場查驗工作，維護建築物的公共安全管理及保障民眾居住安全。

此外，中央正在推動現行防火材料評定認可制度的「後市場管理制度」，國土署補充說明，此管理機制就是會要求評定機構直接到施工現場進行工程材料及施工工法的抽查，一旦發現不合規定的建材，地方政府就必須停發使用執照，讓業界真正警惕到正確選用材料及確實按圖施工的重要性，初期預計會從較大規模的工地開始實施，希望各界能夠支持，共同維護民眾生活環境與生命財產安全。