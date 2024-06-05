今年5月單月外陸資買超上市櫃股票新台幣883.46億元，自2011年以來同期第2大，2024年截至5月底，累計買超新台幣181.32億元。

金管會今日公布，今年5月單月份外陸資淨匯入117.22億美元，自2011年以來第1大淨匯入之月份，2024年截至5月底累計淨匯入256.38億美元。

金管會解析，5月買超主要原因，主係AI題材展望看好，美國AI公司財報表現優異，帶動台股器供應鏈，加上台灣科技廠法說會多樂觀看待未來人工智慧需求，外資終結前兩月賣超趨勢於5月份買超台股。

2024年截至5月外陸資累計淨匯入256.38億美元： 美國聯準會降息決策未明，市場持續觀望。台灣股市AI熱度不減，吸引外資資金匯入。

台股整體基本面尚稱穩健：經統計我國上市櫃公司2024年截至4月底累計營收金額為12.96兆元，較去年同期成長8.54％，營收金額為歷年同期次高，另台股殖利率達2.66％ (加計股票股利為2.77％)，截至今年4月底本益比約23.67倍，顯示台股基本面尚稱穩健。