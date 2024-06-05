靜宜英文系畢業公演《1984》精湛演出，深獲各界高度肯定。（靜宜大學提供／張妍溱台中傳真）

靜宜大學英文系英語話劇4日晚間舉行畢業公演，今年演出劇碼改編自英國經典名著《1984》，探討極權主義與個人自由的經典小說，內容包含民主、政治、自由意識等多元主題，將小說內容精簡為100分鐘的舞台劇，對演出成員是一大挑戰，學生演繹小說內容，進而了解歷史、迎向未來。

戲裡擔任女主角英文系大四學生林宜珊，先對小說中Julia這個角色，那種叛逆不羈、富有好奇心，同時又被世界的框架限制的性格給吸引，因林宜珊平常內向，需詮釋個性鮮明有生命力的角色是很大挑戰，從中獲得與夥伴互動及團隊合作的寶貴經驗。

擔任導演的英文系學生林昱廷指出，他在導演《1984》舞台劇時，極力想呈現出小說的核心主題，透過情感共鳴打動觀眾的內心世界。藉由劇中角色、場景和音樂，試圖將觀眾帶入小說所描繪的世界，進一步啟發對權力、控制和個人自由的思考，傳達在絕望情況，仍保持對追求自由和真相。

英文系主任黃麗蓉表示，英文系大四學生可選擇畢業公演、專題競賽展演或實習，呈現4年來的學習成果。選擇畢業公演的學生，以一年時間修習「畢業公演」專題課程；最後透過英語話劇畢業公演，展現大學四年課程所學習的文化、文學、戲劇、電影等專業，及團隊創意與跨域等實力。

首次演出戲劇的英文系四年級陳兆揚說，演出從開始到結束都需在舞台，考驗著對於劇情的理解及細節注重；尤其擔心沒看過原著的觀眾不懂劇中專有名詞。很開心在所有成員的努力、指導老師耐心的指導下演出順利成功。

靜宜大學指出，英文系英語話劇畢業公演今年邁入第32年，從改寫劇本、佈景設計、演員挑選、字幕翻譯到製作道具與劇服等，由學生一手包辦。黃麗蓉說，英文系學生受大四公演啟發，畢業後朝相關研究所邁進；也有系友從事編劇、導演等相關行業，系友也於教育、文創、外交、航空、學術研究及國貿等各領域皆有傑出傲人表現深獲各界高度肯定。