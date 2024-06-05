世豐5月營收雙增，展望2024年，世豐仍看好美洲地區居家DIY應用領域、建築工業領域對於螺絲產品仍保持一定市場需求，加上旗下利基型複合板螺絲、水泥板螺絲等多元螺絲產品線，挹注客戶下單力道穩定成長態勢，且世豐旗下越南廠具有出口至歐洲零關稅優勢，並積極複製台灣各廠區數位化生產、客戶與供應商輔助系統等導入越南新廠，皆有助於持續帶領集團朝向高值化、智慧化、彈性化邁進，隨著正式訂單有機會於第二季下旬陸續進行出貨，有助於為集團創造營運正向發展、奠定良好螺絲產業地位。

世豐參加6月5日至7日於高雄展覽館舉辦之2024年台灣國際扣件展(Fastener Taiwan 2024)，引領扣件產業轉型趨勢，陳駿彥總經理表示，世豐近年來透過一條龍製程服務有效滿足客戶高度客製化產品研發、保持優異產品品質與穩定交期，並持續深化智慧管理及人才管理面向，逐步帶領集團朝向高值化發展有成，除創造集團旗下長尺寸、烤漆等高值化螺絲產品創造良好銷售表現，且整體生產交期已由120天縮短至90天，並可滿足旗下客戶多樣客製螺絲產品訂單需求，更挹注世豐營運表現自2017年營收10.87億元、EPS1.20元成長至2023年營收23.24億元、EPS達5.12元，呈現倍增態勢。