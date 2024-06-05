信驊最新一代BMC AST2700系列在處理雲端至邊緣運算管理應用上顯著提升效能，並整合多項功能提升傳輸介面速度；利用大小核心結合之設計，使其能夠根據遠端監控和計算需求彈性調整，達成能源使用的最大效率。AST2700系列晶片與前一代BMC封裝大小相同，但藉由優化傳輸介面和記憶體技術，整合更多通訊與傳輸介面，能達到監控多個裝置，簡化客戶系統設計，減少電路板使用空間。特別是新增CAN與LTPI介面，CAN已廣泛運用於管理AI伺服器等高功耗設備電源供應器，客戶透過於電源供應器中導入BMC進行遠端監控，可提高效能和降低碳排放量。

此外，信驊本次Computex針對智慧AV展出全球唯一沉浸式遠端管理方案，結合信驊科技及酷博樂的Cupola360沉浸式全景相機及視覺化AI管理平台，提供全天候、零死角且AI友善(AI-friendly)的360度全景無扭曲即時影像，再加上疊加各種即時數據，打破傳統必須親身到訪方能了解整體現況的限制。透過遠端管理平台，便能以第一人稱視角實現沉浸式視覺化管理，大量應用AI智慧巡檢提升各種場域的管理效率，改善缺工問題，大幅降低成本。