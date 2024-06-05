行政院今年1月29日核定台中捷運藍線綜合規畫案，讓該建設案正式進入實質工程規畫階段，為縮短前置作業時間，台中市府交通局同步啟動基本設計作業，目前已經完成包括路線測量、地質及水文、管線等相關調查工作，並提報基本設計至交通部審查，也將陸續啟動用地取得等作業。

台中捷運藍線西起台中港，將設置8座高架車站、12座地下車站，路線規畫沿台灣大道串聯沙鹿火車站、台中市政府及台中火車站，東至新建國市場，全長24.8公里，台中市府指出，藍線沿途經過各大醫院、學校及觀光景點、政經中心，且與捷運綠線交會形成十字路網，提供更便捷的台中軌道路網。

交通局長葉昭甫指出，為加速推動捷運藍線，在中央審查綜合規畫案期間，市府即同步啟動基本設計作業，目前已完成沿線路線的測量、地質、水文、管線與橋梁涵洞、土石方處理等相關調查工作，可提供包括相關交通衝擊、水土保持、大甲斷層影響及環境景觀融合、運量需求等重要事項更詳盡的分析資訊。

交通局指出，目前基本設計審議資料已依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」提送交通部審查，通過後即可報行政院公共工程會辦理專業工程審議，未來會將調查資料落實在捷運土木、建築、水電、軌道及機電系統基本設計圖說等各方面，完善後續計畫推動的準確性與安全性。

葉昭甫強調，市府也針對捷運藍線的都市計畫變更部分，於去年2月完成7場公開說明會及公告公開展覽，已進入台中市都市計畫委員會審議階段，也召開專案小組會議聽取簡報及人民陳情意見，在第6次專案小組會議決議考量未來該案推進時程，將採分階段審議發布實施的方式進行，並陸續啟動用地取得作業。