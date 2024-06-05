證交所表示，新措施已於今年5月24日公告，並自同年12月2日起實施，俾利證券商與保管機構間有充分時間修改相關電腦系統。由於現行規定與新措施是雙制併行，故採行新措施與否，由證券商與保管機構雙方逕行約定。

證交所表示，經初步統計，今年截至4月底資料，證券商若採新措施可節省之相關費用預估最高可達75％，顯示開放之新措施為證券商與保管機構降低之交割成本頗具效益。

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