證交所表示，新措施已於今年5月24日公告，並自同年12月2日起實施，俾利證券商與保管機構間有充分時間修改相關電腦系統。由於現行規定與新措施是雙制併行，故採行新措施與否，由證券商與保管機構雙方逕行約定。
證交所表示，經初步統計，今年截至4月底資料，證券商若採新措施可節省之相關費用預估最高可達75％，顯示開放之新措施為證券商與保管機構降低之交割成本頗具效益。
為降低證券商與保管機構間款項交割作業流程、成本及提升整體市場金流效率，保管機構除依現行規定按客戶別買賣金額互抵淨額，逐戶向證券商辦理交割外，開放保管機構得與證券商約定按所有客戶總買賣金額互抵之淨額方式辦理，即保管機構交割當日僅須匯出一筆款項（應收亦同）給證券商，無須逐戶逐筆辦理匯款。
證交所表示，新措施已於今年5月24日公告，並自同年12月2日起實施，俾利證券商與保管機構間有充分時間修改相關電腦系統。由於現行規定與新措施是雙制併行，故採行新措施與否，由證券商與保管機構雙方逕行約定。
證交所表示，經初步統計，今年截至4月底資料，證券商若採新措施可節省之相關費用預估最高可達75％，顯示開放之新措施為證券商與保管機構降低之交割成本頗具效益。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。