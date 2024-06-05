楊金龍6日將赴財委會就「日圓貶值效應會否導致亞洲貨幣競貶，及對台灣經濟影響」進行專案報告並備質詢。

對於近期競貶疑慮，央行報告說明，近年來美元走強，亞洲經濟體貨幣多呈貶值，亞洲央行是採取阻貶措施，而不是競貶；且新台幣匯率相對穩定、貶幅居中，匯率波動度最低，並強調日圓貶值效應對台灣整體經濟的影響有限。

根據統計，自美國聯準會（Fed）啟動升息循環以來，美元指數升幅達5.62％，而歐元等一籃主要國際貨幣均走弱；而亞洲各國貨幣亦在美元獨強下呈現貶值，各國央行為因應匯率大幅波動及減緩輸入性通膨等考量，「多採行阻貶措施，而不是競貶」。

央行認為，日圓超貶對台灣有兩大影響，一是日圓貶值不利日本來台旅客人次增加，但有助提升國人於日本之購買力，推升國人赴日旅行意願；二是有利台灣企業對日本直接投資或購買技術。

央行分析，台灣出口與經濟成長主要受全球景氣牽動，日圓貶值效應對台灣經濟表現影響有限。而台灣與日本出口產品的相似度較低，兩國貿易互補性較高，整體而言，受日圓貶值致日本出口價格競爭力上升的衝擊相對較小。

央行指出，日圓貶值效應，雖可能影響工具機等傳統產業的競爭力，但影響該等產業出口表現的關鍵因素中，全球景氣更勝於匯率影響。此外，日圓貶值推升國人赴日旅行意願，進而影響國人在台旅遊消費。

央行也強調，未來將持續關注五大關鍵因子，包括主要經濟體貨幣政策動向、中美貿易爭端加劇全球貿易零碎化發展、大陸經濟復甦情形、地緣政治風險、極端氣候等對國內經濟金融情勢的影響，適時調整貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定。