牧德對2024年整體看法不變，持謹慎保守看法。為穩定營收，積極推廣既有PCB產品至台資／陸資到泰國設廠的機會，掌握重點攻堅客戶，並與供應鏈合作進行品質及成本管控，以優化後續毛利率及淨利率。

因應PCB產品在東南亞的營收陸續提升，牧德科技在2023年起已陸續配合客戶在東南亞擴廠裝機，並動態配合客戶建廠進度，進一步擴增區域客服能量團隊。 而半導體、封測領域檢測設備的部分，公司持續投入研發多款高性價比整體檢測解決方案。與客戶合作的封裝設備開發計畫持續推進中。