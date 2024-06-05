匯銀人士指出，新台幣匯價開盤雖一度貶值，但隨台股上漲，外資匯入加持，帶動新台幣由黑翻紅，但匯價來到32.3元附近相對高點，進口商也積極買匯，加上外資午後匯入縮手，使新台幣升幅略為收斂。

匯銀人士指出，本月是全球「超級央行月」，歐洲央行打頭陣，市場稍微轉趨觀望，外資進出量能也比上周降溫，本周新台幣大致都在32.35元左右震盪為主。

而近期央行盤中調節趨緩、不用大動作干預，主要是外資雙向進出，而進出口商也僅是零星拋補，市場流動性足夠，央行僅在盤中為市場增添流動性為主，影響盤勢仍以外資主導。

外匯交易員則表示，市場重燃美國降息希望，美元指數應聲跌落至104之下，但由於歐洲央行預期宣布降息，屆時歐元將逐步走軟，美元指數將獲得另一道支撐，短線愈弱不易。

但交易員認為，美國聯準會降息題材逐步消化，市場反應已不如先前劇烈，預計新台幣還是走在區間盤整為主，短線新台幣預計先在32.25～32.5元區間徘徊。