展望後市，王座國際今年展店目標為，完成每年台灣新開直營店家數約7至8家、佈局海外2至3個地區或國家的授權，維持海外代理店家數20％成長，同時發展與建立「橋村炸雞」在台灣加盟制度，加上併購策略等佈局，力拚維持營運穩健成長。

王座憑藉授權代理品牌再授權模式，挾直營、授權與加盟等多型態等多角化營運模式拓展版圖。2023年王座國際在台門市總家數共計53家，因營收經濟規模效益，營業費用控制得宜，全年毛利率48.79％，較2022年同期增加4個百分點，得營業利益率9.9％與稅後淨利率10％，分別較2022年同期成長8與8個百分點，不僅獲利呈現三率三升，且全年毛利率48.79％亦創歷史年度新高。

王座國際2016年自六角國際(2732)分割出來，為六角國際持股約7成之子公司，公司營運以代理國內外餐飲品牌並透過經營連鎖直營店為主要業務，目前擁有「銀座杏子日式豬排」、「大阪王將」、「段純貞牛肉麵」、「京都勝牛」及「橋村炸雞」等品牌，以提供餐食料理之銷售與服務。