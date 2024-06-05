為了鼓勵青年攝影家與手機拍照族，賽事也開設「手機攝影師獎」以及「青年攝影師獎」組別，可以分別獲得2,500英鎊與750英鎊的獎勵。此外，賽事還增設「最佳氣象攝影獎」，將從所有組別的傑出作品中選出最能描述氣候變遷對我們的影響，並獨得1,000英鎊的獎金。

2023年的渣打《氣象攝影師》大賽共收到了來自全球94個國家的攝影師投稿，在多達3,700多張的傑出攝影作品中，智利攝影師Francisco Negroni在比利亞里卡火山（智利最活躍的火山之一）附近紮營十天所拍攝到的《完美的雲》，獲得渣打《氣象攝影師》的榮銜。當熾熱的熔岩從火山內部照亮了火山口周圍莢狀雲，精采瞬間讓一切的等待都值得了。

主要營運範圍涵蓋亞洲、非洲和中東的渣打集團深知極端氣候為環境帶來的嚴峻挑戰，因此與英國皇家氣象學會攜手，希望透過渣打《氣象攝影師》大賽的全球影響力和知名度，還有每張精彩照片背後的氣候故事，呼應世界環境日，提高大眾對氣候變遷的認識。

渣打《氣象攝影師》大賽將於6月18日下午5點（英國夏令時間）截止收件，完成各組別評審作業後，將於9月19日至10月17日開放公開票選競逐年度「最佳氣象攝影獎」，最終結果將於10月30日公布，獲獎作品也將集結成攝影年曆。更多賽事細節，請參考：渣打《氣象攝影師》大賽。