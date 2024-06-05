台中1名68歲糖尿病患，罹病20年始終不太忌口，2年前因朋友送她營養品，服用1個月後突然視力模糊，就醫後訝然發現腎功能惡化幾近要洗腎，最後透過中西醫整合治療，在1年內腎功能緩緩恢復，也免於洗腎；醫師表示，中、西醫術業有專攻，透過中西醫合療可讓治療效果加乘。

李女士1年前因為視力模糊到眼科檢查，抽血檢查發現腎絲球過濾率剩8分、瀕臨洗腎，她因抗拒洗腎，轉而到中國醫藥大學附設醫院尋求中醫治療，中醫部醫師廖元敬指出，李女士就醫時血壓偏高、食慾差、合併低血鈉、高血鉀，經綜合評估且取得病患信任後，透過「全民健康保險中醫慢性腎臟病門診加強照護計畫」，採中西醫合療。

中國附醫腎臟科醫師張育瑞說，西醫主要是透過慢性病用藥，控制李女士血糖、血脂，而中醫部醫師吳美瑤說明，中醫透過活血化瘀、抗發炎、抗氧化中草藥改善腎臟微循環，也使早期糖尿病腎病變患者腎功能、蛋白尿穩定改善。

李女士在中西醫合療以及飲食調整下，1年內腎絲球過濾率由8分提升至12分，高血鉀狀況也改善，這兩年來血糖、血脂、電解質越來越進步，精神及體力也越來越好。

廖元敬說，從李女士病例可見長期患有糖尿病的病人更需格外注意腎臟病變的風險，李女士則回憶當時因為朋友送了營養品，她一時未查營養品的糖分，沒相到卻差點走向洗腎人生。

吳美瑤強調，中、西醫術業有專攻，許多病人除了接受西醫診治，也會尋求中醫治療。中國附醫自2020年起參與「全民健康保險中醫慢性腎臟病門診加強照護計畫」持續就診1年以上的患者，其中不乏第4、第5期中重度腎病變患者，經合併中西醫治療針病情皆有進步，李女士並非個案。